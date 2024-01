Zijn opa zat er gevangen en nu is Jeroen Kijk in de Vegte de stem van vernieuwd museum Kamp Amersfoort

De expositie in Kamp Amersfoort is ingrijpend veranderd. Om de collectie inclusiever te maken is het museum nu ingericht aan de hand van tien groepen gevangenen die in Amersfoort opgesloten zaten tijdens de oorlogsjaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om Joodse gevangenen, geestelijken, beroepsgroepen die georganiseerd verzet pleegden zoals artsen of politiemannen, gijzelaars of Russische krijgsgevangenen.