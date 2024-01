Er kan geschaatst worden: deze Utrechtse ijsbanen zijn vandaag open

Op de skeelerbaan in Baambrugge is men er ook in geslaagd een ijsvloer aan te brengen. "Het is nu één centimeter dik, er kan vanochtend geschaatst worden. Het is nog even de vraag hoelang het ijs goed genoeg blijft om te schaatsen, er is kans dat het in de loop van de ochtend minder wordt maar dat is even de vraag."