Schaatskoorts loopt op: deze Utrechtse ijsbanen willen morgen open

De schaatsclub in Zeist hoopt dat er morgenochtend geschaatst kan worden. Met een sproeisysteem is de skeelerbaan bij Blik & Burgers onder water gezet. "Dertien lagen liggen er nu. Vanavond en vannacht gaan we verder", zegt Ineke Houtsma van Stichting IJsbaan Zeist. "In de appgroep zitten 44 vrijwilligers. We werken in drie shifts van vier uur, van acht tot acht."