Voorrangsregels ten tijde van woningnood: 'Ik weet niet of je er veel mee opschiet'

Provincie Utrecht - De wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht is gemiddeld elf jaar. Maar niet alleen in de stad wachten mensen lang op een woning, ook in Bunschoten en Rhenen wachten woningzoekenden ruim zes jaar op een plek. Gemeenten hebben voorrangsregelingen in het leven geroepen om te zorgen dat de mensen die het hardst een plekje nodig hebben als eerste aan de beurt zijn. Maar hoogleraar Peter Boelhouwer vraagt zich af of de regelingen niet hun doel voorbij schieten. "Als je niet tot een bijzondere groep hoort, maak je eigenlijk geen kans meer op de woningmarkt", zegt hij.