Wie geen voorrang heeft op de woningmarkt is eigenlijk kansloos, zegt deze hoogleraar

Het is niet alleen de vraag óf er woonruimte is, de woning moet ook passend zijn. "Probleem bij de huisvesting van statushouders is dat ruim 80% van de statushouders alleenstaand is, terwijl kleine woningen voor een en twee persoonshuishoudens extra schaars zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Stichtse Vecht weten. Ook medische redenen kunnen ervoor zorgen dat iemand wel of niet in een woning met bijvoorbeeld meerdere verdiepingen kan wonen.