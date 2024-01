Utrecht onder water zoals bij doorbraak Lekdijk 400 jaar geleden? 'Kleine kans, grote gevolgen'

Reden voor het waterschap om dit jaar extra in te zetten op "waterbewustzijn". Wegerif: "De harde waarheid is dat als die dijk nu zou doorbreken, we net zo'n nationale ramp zouden hebben, waarbij het water zo'n 2 meter hoog zou komen. Een kleine ijstijd hebben we niet meer, maar we hebben nu een ander klimaat waarbij we veel regen kunnen verwachten. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de risico's."