Windmolenultimatum voor Utrechtse gemeenten: nog 6 maanden voor provincie touwtjes in handen neemt

De twee belangrijkste keuzes in de enquête waren: afstand tot woningen en afstand tot natuurgebieden. Deze thema's hebben dan ook het zwaarst meegewogen bij de keuze voor de meest geschikte gebieden. Inwoners konden ook punten verdelen over tien stellingen. De twee stellingen die de meeste punten kregen waren: 'zet de windmolens op plekken waar al veel geluid is, zoals spoorwegen of drukke wegen' en 'zorg dat vogels en dieren zo min mogelijk last hebben van windmolens'.