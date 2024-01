Barbershop of koffietent? Utrechters mogen meedenken over nieuwe bestemming brugwachtershuisje

"Het is eigenlijk beleid van de gemeente om de panden te verkopen", vertelt Blekendaal, maar hij hoopt dat zijn huisje nog lang zal blijven. Maar dat is de vraag. "Dus ik moet zorgen dat ik er een groot succes van maak." Volgens Blekendaal is het zonde als het cultuurhuisje verdwijnt. "Het is zo'n mooi plekje. We moeten het behouden voor de gemeenschap." De maatschappelijke waarde is volgens hem veel groter dan de paar ton die het gebouwtje eenmalig kan opbrengen.