'Identiek lijkt het nieuwe authentiek' Cabaretduo Blauwe Vinkjes staan met hun nieuwe voorstelling Disclamer op de planken

Manon en Kevin kruipen al zingend en spelend in de huid van allerlei karakters en typetjes zoals de hippe influencers Look en Luna en de volkszangers Koos en Alberta. Daarmee brengen ze het huidige (a)sociale gedrag ten tonele. Kevin: "We zijn op sommige fronten wel kritisch, sowieso als het gaat om het gebruik van de mobiele telefoon. Er zit onder andere een sketch in waarin wij kijken naar de huidige kunstliefhebber, die dat met name door zijn telefoon waarneemt en vervolgens thuis - hoop ik - nog terugkijkt en denkt oh ja dit heb ik in dat museum gezien. Wij zeggen ook: identiek lijkt het nieuwe authentiek. We willen onze kop van botox, lippen opspuiten, het liefst zo strak mogelijk dat je denkt, wat wil je nou? Willen we allemaal op elkaar lijken of willen we juist een heel individueel bestaan hebben?" Manon: "We hebben dus zeker wel scènes waarbij het voelbaar is wat we ervan vinden. Maar het moet wel komisch blijven want anders wordt het een heel erg belerend vingertje. Wij weten natuurlijk ook niet per se wat de perfecte weg. Alleen het fascineert ons wel mateloos."