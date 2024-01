Scootmobiel, coke en cash: OM wil celstraf voor drugsverdachte

Juli vorig jaar werd C. door agenten staande gehouden, omdat hij met een joint tussen zijn lippen geld stond te pinnen in een bankgebouw. Hij had 20 gram cocaïne op zak en 4900 euro. De drugs had hij net gekocht voor eigen gebruik. Het geld had hij naar eigen zeggen van familieleden geleend om de IJsselsteinse dealers schadeloos te stellen voor de drugs die eerder door de politie in beslag waren genomen. "Ik was bang in elkaar geslagen te worden. Ze hebben mij gebruikt als loopjongen", zei hij.