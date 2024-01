Krakers Utrechtse Sterrenwijk moeten binnen 48 uur vertrekken

Krakers trokken in oktober in de woningen omdat ze naar hun mening veel te lang leeg stonden, wat in deze tijden van woningnood extra schrijnend is. Ook een aantal partijen in de Utrechtse gemeenteraad snapt niet waarom Bo-Ex niet opschiet met de renovatie, want niet alleen in de Sterrenwijk, maar ook elders in de stad staan woningen lang leeg.