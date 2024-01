Gesloten wegen Utrechtse Heuvelrug bijna allemaal weer open, maar wegafzettingen massaal genegeerd

Inmiddels zijn de Haarweg in Overberg, de Buurtweg in Doorn en de Zandweg in Leersum weer open. Met een shovel is het ijs verwijderd. Op risicoplekken is extra gestrooid met zand en zout. Alleen Hydeparklaan in Driebergen is nu nog afgesloten tussen de Hoofdstraat (N225) en Arnhemsebovenweg. De weg is grotendeels onderdeel geworden van een naastgelegen plas. Hierdoor zijn enkele woningen nauwelijks bereikbaar.