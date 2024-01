GroenLinks in Stadhuisplein Utrecht over knip Ledig Erf: 'Ik word blij van hoe mooi het wordt'

In de uitzending van Stadhuisplein maakt Marijn de Pagter (VVD) zich er nog boos over. "Waar het misgaat is dat de gemeenteraad heeft besloten om ze allebei (de twee varianten, red) uit te werken. En leg ze in de inspraak", zei De Pagter in de uitzending. "Maar wat doet de coalitie met GroenLinks aan de leiding? Die gaan toch voor het plan wat ze al hadden." Daarmee verliest de burger het vertrouwen in de politiek, meent de liberaal.