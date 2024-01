Verdachte horeca-afperser houdt onschuld vol: 'Ik ben ook een slachtoffer'

"Wil je stoer doen of naar de wouten gaan? Ga niet stoer doen of denken dat we bluffen! Geloof me als je niet betaalt binnen drie uurtjes dan kan je ander werk gaan zoeken. Betaal je niet gaat je zaak voor onbepaalde tijd moeten sluiten op last van de burgemeester! Ps. je ziet wat er is gebeurd in Kanaalstraat deze ochtend?? je hebt 5 uurtjes!"