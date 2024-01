Boer Arjen gebruikt duizenden weggegooide kerstbomen als matras voor zijn koeien: 'Ligt héérlijk zacht'

In Nederland worden gemiddeld 2,5 miljoen kerstbomen per jaar weggegooid. Steeds vaker krijgen ze een tweede leven. In de gemeente Utrecht worden de opgehaalde bomen verwerkt tot compost, in het Zeeuwse Aagtekerke worden alpaca's blij van hun nieuwe snack. In Hei- en Boeicop ruikt het de komende maanden óók nog even naar kerstbomen, denkt Arjen. "Maar dat heb ik er wel voor over. Liggen de koeien er weer comfortabel bij, hè."