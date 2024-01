Veel te hard én onder invloed van coke: automobilist A12 moet rijbewijs inleveren

De bestelwagen liep rond half vijf vannacht ter hoogte van De Meern in de gaten toen hij door agenten op 160 kilometer per uur geklokt werd. Hij werd achterhaald en bij de eerst volgende benzinepomp op de bon geslingerd. De snelheidsovertreding van 60 kilometer per uur te hard was in principe al genoeg voor een inname van het rijbewijs.