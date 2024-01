De leerlingen balen, maar Utrechtse leraren vinden mobieltjesverbod een zegen

Het Waldorf in Utrecht, de vrije school die onder het St-Gregorius College valt, deed de smartphone na de zomervakantie al in de ban. Het voornaamste doel: leerlingen rust in het hoofd gunnen tijdens de pauzes, zorgen dat ze meer contact hebben met elkaar en daarna weer de concentratie voor de les hebben. In de pauzes is de grote aula volledig telefoonvrij. Op het schoolplein is het gebruik van de telefoon toegestaan.