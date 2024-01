Utrechtse daklozen 5 jaar gevolgd door onderzoeker: 'Er zijn gevallen dat het goed is gekomen'

"Er was een vermoeden dat Garry meer zorg nodig had en dat er sprake was van een lichte verstandelijke beperking, maar dit diagnostisch traject is dit is nooit onderzocht. Dat onderzoek zou niet mogelijk zijn om hij de taal niet machtig was. Wat doe je als iemand de taal niet spreek? Dan haal je er een tolk bij. Daardoor is hij mogelijk een hogere zorgindicatie misgelopen, was hij niet uitgestroomd of had hij in een veel meer beschermde omgeving gewoond. Hij wilde graag zelfstandig wonen, maar daar moet je zelf je vraag stellen. En dat deed Garry niet."