In de kou werkt dakdekker door, maar de glazenwasser niet: 'Water op de stoep is nu foute boel'

Maar niet al het buitenwerk ligt helemaal stil. "Voor dakdekkers is er met vorst altijd wat te doen", zegt dakdekker Sander Hermans. Hij kan aan de slag op platte daken, dat is niet gevaarlijk. Maar bijvoorbeeld kitten is wel moeilijker. Door de vrieskou blijft de kit minder goed zitten. Toch werkt Hermans door, want het is na de regenperiode van afgelopen weken ontzettend druk voor dakdekkers, misschien wel te druk. "Ik kijk met tranen in mijn ogen naar de mailbox", zegt Hermans.