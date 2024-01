Natuurijs of schaatsbaan: hier kun je (nu het nog) kan schaatsen in de provincie Utrecht

Het ijs van de Rubensbaan in Amersfoort is goed genoeg bevonden voor vandaag. "Met het resterende ijs van gisteren en de nieuwe toplaag ligt er nu een vloer van vier centimeter." Hetzelfde geldt voor de IJsclub in Baambrugge: "Er wordt weer geschaatst, het kwik gaat stijgen dus flink genieten zolang het nog kan." Op IJsbaan De Greb in Veenendaal is men vannacht druk in de weer geweest om de ijsvloer weer in gereedheid te brengen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we vanavond weer opengaan, ondanks de intredende dooi vanmiddag", laat ijsmeester Hubert Schartman.