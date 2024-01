Natuurijs of schaatsbaan: hier kun je schaatsen in de provincie Utrecht

In Zeist doen ze er in een Facebookbericht nog een schepje bovenop: "Deze avond mag in de boeken! Trotse blikken van de ijsmakers, de vrijwilligers en alle gasten die heerlijk aan 't genieten waren van een avondje schaatsen." De baan bij Blik en Burgers in Zeist is vanmiddag vanaf 13.00 uur weer open en vanavond tussen 19.00 tot 22.00 uur. Ook morgen wil de schaatsclub weer open.