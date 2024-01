Schaatspret in Utrecht: honderden bezoekers op baan Veenendaal, ijs Leersumse Veld nog veel te dun

Schaatsbaan De Greb in Veenendaal hoopt, in navolging van gisteravond, ook vanavond weer open te kunnen. "Als ik het nu moet beoordelen, gaan we vanavond open", legt ijsmeester Hubert Schartman uit. "Maar dat hangt nog een beetje aan het weer van vanmiddag. De baan is vannacht weer flink opgebouwd door onze baancoördinator, dus ik hoop dat hij het goed houdt."