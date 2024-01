Schimmigheid rond graafmachine-incident bij woning Leusden: 'Volstrekt belachelijk, niet uit te leggen'

Leusden - De politiek in Leusden wil opheldering over het half gesloopte pand aan de Hamersveldseweg 82. Afgelopen zomer werd met een graafmachine de pui van het gekraakte huis vernield. Er zijn groeiende zorgen over de veiligheid en het aangezicht van het verwoeste pand is omwonenden een doorn in het oog.