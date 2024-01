Het is koud en iedereen hoest, proest en kucht: dit doe je er tegen

Heel de dag binnen zitten is in elk geval niet goed. "Als je heel de dag in een verwarmd huis zit en nooit even de kou in gaat, went je lijf ook niet aan kou en kun je er minder goed tegen." Die verwarmde huizen zorgen ook voor andere problemen. "Daardoor droogt de huid sneller uit. Wanneer het koud is zie ik vaker een kapotte huid en eczeem."