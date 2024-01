Oorzaak van grote bouwmarktbrand in Driebergen niet gevonden na onderzoek

De brand was rond 10.30 uur, zo'n vijf uur na de eerste melding, onder controle. Kort daarna werd duidelijk dat de bouwmarkt niet meer te redden was. In totaal werden vier bedrijven verwoest. De brand ontstond bij een wasserij en sloeg daarna over naar de bouwmarkt, beide bedrijven zijn volledig vernietigd. Net als de werkplaats van de naastgelegen Volvogarage en nog een vierde bedrijf in het zelfde gebouwenblok.