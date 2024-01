Onbetrouwbaar en kans op een wak: zo verliep de zoektocht naar natuurijs om te schaatsen

Dan gaan de zaag en het meetlint aan de kant, want als één iemand het kan, kunnen er vast meerderen op. De telefoon wordt voor de zekerheid aan de kant gelegd. "Sommigen riskeren het: een natte broek", zegt ijsmeester Geers. "Die zijn er zo op gebrand om vroeg op het ijs te zijn, dat ze het er zelfs voor over hebben." Dat blijkt wel als even later één van de mannen in een wak valt. Hij komt met de schrik vrij en lijkt er niks aan over te houden. Maar ijsmeester Fred Geers is gewaarschuwd en concludeert: "Het ijs is nog onbetrouwbaar." Morgen weer een nieuwe kans.