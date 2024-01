Meer woningen naar starters in Amersfoort dankzij opkoopbescherming

Amersfoort was samen met Utrecht één van de eerste gemeenten die de opkoopbescherming invoerden toen dat in 2022 wettelijk mogelijk werd voor gemeenten met woningtekorten. Voor huizen in de goedkope en middensegmenten werd de koper voortaan verplicht om daadwerkelijk in de woning te gaan wonen. In Amersfoort geldt dat momenteel voor alle huizen onder de 377.303 euro.