400 keer reageren en nog steeds geen woning: drie jonge mensen over de frustrerende zoektocht naar een sociale huurwoning

Diede staat al elf jaar ingeschreven in de regio Utrecht, en dat is precies de gemiddelde wachttijd. Laatst leek het ook bij haar raak. Ze stond op de eerste plek, ging bij de woning in Lunetten kijken en zegde toe. "Maar toen bleek dat ik niet het goede salaris had ingevuld, waardoor ik een voorrang kreeg die ik niet had moeten krijgen. Afschuwelijk, heel pijnlijk."