Bewoners verliezen strijd tegen asfalt, D66 steunt plan Weerdsingel

Lang was onduidelijkheid of de plannen van de wethouder op een meerderheid in de gemeenteraad konden rekenen. D66 twijfelde lang over asfalt of klinkers. In de wandelgangen bleek dat D66-raadslid en woordvoerder over het onderwerp Joost Vasters liever voor klinkers zou kiezen. D66 maakt deel uit van de coalitie, en daarom stemt hij toch voor het plan van de wethouder en dus voor asfalt. Het argument van D66 is dat in een beleidsstuk, de omgevingsvisie binnenstad, is vastgelegd dat de hele singel rood asfalt voor fietsers krijgt.