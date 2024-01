Man die vrouw in Soest aanreed reed al eerder iemand opzettelijk aan

Het 73-jarige slachtoffer werd op woensdag 4 oktober rond 8.00 uur 's ochtends met ernstige verwondingen aan haar benen op straat aangetroffen. De bestuurder van de auto ging er na de aanrijding vandoor, maar meldde zich later op het politiebureau. De politie vond snel aanwijzingen dat hij de vrouw opzettelijk had aangereden en dat zij een willekeurig slachtoffer was. Na de aanrijding bekommerde hij zich niet over haar en schakelde ook geen hulpdiensten in.