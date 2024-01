Meer bezoekers én meer kosten voor Utrechtse musea, bezuinigingen bij Centraal Museum

Voor het Centraal Museum was 2023 een goed jaar, zegt woordvoerder Anouk Evertse. "Dat merkten we vooral na de volledige heropening van alle locaties: het vernieuwde Nijntje museum en de vaste collectie van het Centraal Museum. Dit zorgde ervoor dat we het afgelopen jaar 100.000 bezoekers meer ontvingen dan in 2022."