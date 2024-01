Rechter vernietigt besluit minister, sluiting kinderhartcentrum UMC Utrecht van de baan

Het aantal operaties in kinderhartcentra is relatief laag. Als die operaties over vier ziekenhuizen worden verdeeld, voeren artsen te weinig operaties uit om op niveau te blijven. Oud-minister Kuipers besloot daarop om de kindercentra in Rotterdam en Groningen te concentreren en de andere locaties te sluiten. Maar Kuipers baseerde zich onder andere op onderzoek waaruit blijkt er zestig operaties per jaar nodig zijn om de kwaliteit van kinderhartzorg te waarborgen. Die cijfers kloppen niet, aldus de rechtbank. De minister had zich daar ook niet aan mogen vasthouden.