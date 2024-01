Met de dooi in zicht, snelt de schaatsfan naar het Leersumse Veld: 'Ik heb mijn afspraken verzet'

Gelukkig voor Ilona was ze vandaag vrij, maar dat geldt lang niet voor iedereen. Zo heeft Jasper voor zichzelf bedacht dat vandaag een ijsvrije dag is. "Normaal ben ik op vrijdag vrij, maar ik heb ze even omgewisseld." Hoewel hij helemaal vanuit Bussum komt, had hij de ijsbaan hier niet graag willen missen. "Het is hier zo mooi. Zo groot. Er is genoeg plek om je rondjes te schaatsen."