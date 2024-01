Utrecht gaat auto's weren op Ledig Erf

Een grote meerderheid van de raad is voor aanpak van het gebied en wil het autoluw maken. Groot chagrijn is er in de raad over de gang van zaken, met name over het feit dat de wethouder weigert beide varianten te onderzoeken. Maarten van Heuven (Partij voor de Dieren) vroeg zich af welke variant beter is voor het milieu. Door de knip moeten auto’s meer kilometers rijden. De Partij voor de Dieren wilde de gevolgen voor de uitstoot van schadelijke stoffen graag onderzocht hebben.