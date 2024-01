Tripjes naar koude Scandinavische oorden zijn hot op Vakantiebeurs: 'Goed alternatief voor de standaard skivakantie'

'Hoe kom je erop?' – deze gadgets zijn óók Vakantiebeurs

Luchtvaartmaatschappijen, kampeerbedrijven of de usual suspects zoals de ANWB: sommige ondernemers verwacht je gewoon te zien op de Vakantiebeurs. Maar niet alle kraampjes zijn even voor de hand liggend. Wie niet goed oplet heeft voor -ie het weet een potje chocoladepasta in handen, krijgt een ontharingsbehandeling of vindt een hoesje tegen zadelpijn. Maar ook dát is de Vakantiebeurs.

Opblaasbaar zonnebedje met powerbank

Marinde van mr. E-zy laat hem vol trots zien: een automatisch opblaasbaar zonnebedje. "Even thuis opladen, en je kunt hem dertig keer opblazen. Met een minuutje zit -ie vol en hij ligt echt heerlijk, probeer maar. Er zit ook een powerbank in, waarmee je je telefoon kunt opladen. Dan gaat hij wel wat sneller leeg, hoor. Vooral kampeerders nemen hem graag mee, het bespaart veel ruimte."

Onthaarpads

Zeg je vakantie, zeg je korte broek en blote benen. Het is dus helemaal niet gek dat er een kraampje met ontharingspads van Allure Kristalpad op de beurs te vinden is en voor de verslaggever van dienst er erg in heeft wordt er al een stukje been onthaard. "Met de pads blijven je benen veel langer glad dan gewoon scheren en het wordt ook allemaal veel zachter", verzekert de verkoopster.