Feest! De Domtoren gaat dit jaar uit de steigers, maar wie knipt het lintje door?

Voor het feest heeft de wethouder 30.000 euro beschikbaar. Dat bedrag zit in het budget voor de restauratie van de Dom. Raadslid Hester Assen wilde van de wethouder weten of er bij de restauratie geld overblijft waardoor er extra budget is voor het feestje. Daarop zei De Vries dat de eindafrekening pas veel later klaar is, en dat hij dus niet op tijd weet of er daarbij geld overblijft.