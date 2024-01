4 slachtoffers na groot ongeluk op A1 bij Amersfoort, herstel snelweg duurt nog uren

Amersfoort - Op de A1 bij Amersfoort is rond 17.15 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een vrachtwagen reed daarbij in op meerdere auto's. Als gevolg van de impact vloog een aantal voertuigen in brand. Daarbij raakten vier mensen gewond, van wie één ernstig. Het asfalt is er zo slecht aan toe dat het vannacht nog gerepareerd moet worden.