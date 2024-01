Na schaatskoorts ook sneeuwpret? 'Het kán, maar de modellen bieden geen zekerheid'

Vanaf woensdag is het weer onzekerder. Dat kom niet alleen omdat die dag nog verder weg is, maar ook omdat we op een grensvlak terecht komen. Waar er vanuit het zuidwesten milde lucht aankomt, komt er vanuit Scandinavië juist koude lucht aan, legt Spannenburg uit. "Die stromen botsen ergens op elkaar. Waar precies is nog de vraag, dat kan hier of in Frankrijk zijn. En vraag is ook: wie is er sterker bij het armpje worstelen?"