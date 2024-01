Ridder Lenny meert met zijn middeleeuwse kasteel - inclusief pony en martelkamer - aan in Amersfoortse haven

Hercules heeft op het dek zijn eigen tent, want inmiddels levert hij al bijna zestien jaar trouwe dienst aan het kasteel van Lenny. Maar hoe beleeft hij eigenlijk het winterse weer dat nu door de provincie raast? "We zijn wel erger gewend. We hebben wel eens moeten evacueren. Een paar jaar geleden hadden we nog een halve meter sneeuw in Oostenrijk." Over het winterse weer van komende week maakt Lenny zich dus geen zorgen voor zijn pony, ook al moeten ze straks best een stukje varen. "Ik denk dat we in elk geval richting het IJsselmeer of Markermeer gaan. Maar het heeft ook juist wel wat dat ik niet waar we volgende week zullen zijn."