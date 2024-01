'Utrechtse voetballer Ihattaren vervolgd voor mishandeling'

In 2022 kende Ihatteren een woelige zomer met liefdesperikelen en persoonlijke problemen na contacten met mensen uit het criminele milieu. Ook werd in Kanaleneiland de Porsche van de voetballer in brand gestoken.

In november dat jaar werd de voetballer gearresteerd vanwege ernstige bedreiging. Een dag later kwam hij weer op vrije voeten. Op 12 februari 2023 werd de Utrechter opnieuw gearresteerd na een conflict in de relationele sfeer. Na dat voorval werd zijn huis doorzocht. Of dat de incidenten zijn waarvoor hij nu vervolgd wordt kan niet worden bevestigd.