Man loopt blijvende gehoorschade op na vuurwerkincident op Montfoorts balkon, politie zoekt getuigen

De bewoner zat in zijn woonkamer toen hij hoorde dat er iets tegen zijn raam werd gegooid. Toen hij ging kijken, zag hij het aangestoken vuurwerk, maar was hij zich er nog niet van bewust dat het zwaar vuurwerk was. De bewoner besloot het vuurwerk van zijn balkon af te gooien, maar voor hij dat kon doen ontplofte het in zijn hand.