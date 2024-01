Husky's die schaap doodbeten onderzocht door Universiteit Utrecht

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de husky's in beslag zijn genomen en niet meer bij de eigenaren in Eemnes zullen terugkeren. Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde gaan de honden testen op hun gedrag en komen daarna met een rapport. Dat rapport weegt mee in de beslissing of de husky's moeten worden afgemaakt, of dat ze herplaatst kunnen worden.