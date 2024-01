Steeds minder sollicitanten voor burgemeestersfuncties: 'Ook in de supermarkt ben je het nog'

Maar in de supermarkt kun je wel een ontevreden burger tegenkomen, zeker in een kleine gemeente als Woudenberg. En even boos worden op de scheidrechter bij de voetbalwedstrijd van je zoon of dochter, kan als burgemeester al helemaal niet. "Nee", schaterlacht Jansen-van Harten om het voorbeeld. "Het is sowieso niet aan te bevelen, maar al zou ik inderdaad die neiging hebben, je kan eigenlijk geen slechte dag hebben. Mensen verwachten van een burgemeester dat zij of hij attent is, begripvol en er is voor de ander. En of je dan zelf een wat mindere dag hebt, is voor de ander niet zo relevant. Maar dat betekent wel dat dat ook iets van je vergt."