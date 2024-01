Amersfoortse koffiezetter Noëlle is één van de beste barista's van Nederland

Dat ze het zo goed doet in de top van Nederland, komt niet uit de lucht vallen. Al jaren investeert ze in haar koffiecarrière en ze liet zelfs haar pabo-studie voor het zwarte goud varen. Sinds haar vijftiende werkt ze in de horeca en een aantal jaren geleden kwam ze per toeval in de zogeheten 'specialty coffee' – het hogere segment koffie – terecht. "Toen ik latte art kon maken, dacht ik dat ik barista was. Zo blufte ik me die baan in. Later realiseerde ik pas dat koffie echt over iets heel anders gaat."