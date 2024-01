Zorgminister Helder: concentratie kinderhartcentra blijft noodzakelijk

Helder neemt de taken van oud-minister Ernst Kuipers over. Hij stopte deze week per direct als zorgminister. Zijn vervanger vindt net als Kuipers dat de zorg geconcentreerd moet worden om de kwaliteit van de zorg te kunnen blijven waarborgen. De operaties in de kinderhartcentra zijn zeldzaam en volgens Kuipers voeren artsen te weinig operaties uit om op niveau te blijven.