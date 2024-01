9000 bewoners straks zonder huisarts? Sluiting dreigt voor gezondheidscentrum in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Huisvesting is een groot vraagstuk voor huisartsen, benadrukt een woordvoerder van de huisartsenvereniging. "De kracht van de Nederlandse huisartsenzorg is juist dat het laagdrempelig is omdat het zich in elke wijk bevindt." De vereniging heeft daarom een brochure uitgebracht met tips die huisartsen moet ondersteunen bij het zoeken naar geschikte huisvesting, in samenwerking met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Zorgautoriteit. Maar er is meer nodig, onderschrijft de LHV. Zo is het volgens de vereniging van belang dat gemeenten samenwerkingsafspraken maken en met de betrokken partijen naar oplossingen zoeken. "Als patiënten verstoten raken van hun huisartsenzorg is dat onwenselijk", zegt de woordvoerder.