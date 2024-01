Grote brand in houten chalet Hollandsche Rading, moeilijk bereikbaar voor brandweer

Het huis aan de Binckhorstlaan in Hollandsche Rading is omgeven door bomen en er loopt een smalle weg naar het huis toe. De woordvoerder van de VRU zegt dat het daardoor lastig is om water naar de brand toe te krijgen. "Het is een grote uitdaging om daar voldoende blusmateriaal te krijgen. Het is midden in het bos", zegt de woordvoerder. De brandweer heeft moeite om de brand te blussen. "Onze zorg gaat uit naar de woningen om het huis heen. We zorgen nu dat de brand niet daarheen overslaat."