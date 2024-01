Grote brand in houten chalet Hollandsche Rading: Volledig afgebrand

Het huis aan de Binckhorstlaan in Hollandsche Rading is omgeven door bomen en er loopt een smalle weg naar het huis toe. De woordvoerder van de VRU zegt dat het daardoor lastig was om water naar de brand toe te krijgen. "Het is een grote uitdaging om daar voldoende blusmateriaal te krijgen. Het is midden in het bos", zegt de woordvoerder. Daardoor kostte het de brandweer extra moeite om de brand te blussen. "Gelukkig is het gelukt ervoor te zorgen dat de brand niet is overgeslagen naar de omliggende woningen. Maar dit huis is niet meer te redden helaas." Uiteindelijk was de brandweer om 18.30 uur klaar met blussen.