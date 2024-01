Maatregelen Rijkswaterstaat op tijd, omhooggekomen Vollenhoventunnel ongevaarlijk

Het is de eerste keer dat er problemen zijn met deze tunnelonderdelen. De reden dat er momenteel monitoringsystemen langs het viaduct staan, heeft te maken met de Prinses Margriettunnel in Friesland. In december 2022 kwam daar het wegdek omhoog. Toen is besloten vier andere tunnels, met eenzelfde constructie, te monitoren. Via die monitoringssystemen is nu dus geconstateerd dat er bij een van de tunneldelen een opwaartse beweging is geconstateerd. "Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren weten we nog niet. Dit wordt verder onderzocht", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.