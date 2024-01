Code geel vanwege gladheid en sneeuw: strooiploegen draaien overuren en ruim 1000 kilometer file

De strooiwagens van Rijkswaterstaat zijn afgelopen nacht druk bezig geweest. Sinds zondag 19.00 uur is door het hele land ruim 4,6 miljoen kilo zout gestrooid. Rijkswaterstaat had 577 strooiwagens paraat om de gladheid te bestrijden. Sinds 1 oktober 2023 is er meer dan 34 miljoen kilo zout gestrooid in Nederland door Rijkswaterstaat. De strooiwagens legden ruim 483.000 kilometer af.